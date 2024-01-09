محمد بن راشد: الطريق الوحيد للحضارة هو العلم ورجاله العلماء ونجاحه بدعم الحكومات

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الطريق الوحيد للحضارة هو العلم، ورجاله العلماء، ونجاحه بدعم الحكومات .. وضمانته بتسخير الموارد له.

جاء ذلك خلال تكريم الفائزين بجوائز مبادرة «نوابغ العرب»، حيث فاز الدكتور هاني نجم عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية، والمعمارية لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور واسيني الأعرج عن فئة الأدب والفنون.

نجم الجراحة القلبية

فاز الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية بلقب مبادرة «نوابغ العرب» للعام 2023 عن فئة الطب، لابتكاراته في الجراحة القلبية للأطفال والكبار وجراحات وعلاجات القلب الخلقية.

أجرى أكثر من 10,000 عملية قلب للأطفال والبالغين، وأسهم في تصميم وتطوير أول صمام قلب مرن قابل للنمو داخل صدر الطفل، بالتزامن مع نموه الجسماني.

وطور خلال 17 عاماً مركز القلب للأطفال بمركز الملك عبدالعزيز الطبي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما تحدث في أكثر من 400 لقاء علمي وطبي وبحثي. ترأس جمعية أطباء القلب السعودية، وانضم إلى مستشفى كليفلاند كلينك عام 2016 كرئيس لمعهد جراحة القلب للأطفال وجراحة القلب الخلقية، وهو عضو في العديد من المنظمات المهنية الوطنية والدولية، ومنها جمعية القلب الخليجية، ومجلس أمناء الكلية الأمريكية لأمراض القلب، والجمعية الأوروبية لجراحة القلب والصدر.

ويترأس الدكتور هاني نجم حالياً قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينك أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالمملكة العربية السعودية.

الهندسة والتكنولوجيا

وفاز البروفيسور فاضل أديب من لبنان بلقب مبادرة «نوابغ العرب» للعام 2023 عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، لقاء إنجازاته المميزة في توسيع حدود المعرفة العلمية، كرائد في مجال التكنولوجيا اللاسلكية، حيث كان لعمله آثار بعيدة المدى في مختلف الصناعات والتطبيقات. واختيرت رسالة عمله على درجة الدكتوراه حول «الرؤية من خلال الجدران» كواحدة من أبرز 50 مساهمة تحولية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في علوم الكمبيوتر على مدار الخمسين سنة الماضية.

وطور البروفيسور فاضل تقنيات استشعار ما وراء الجدران، برصد النبض والأجسام المتحركة، والاستفادة من متابعة الموجات اللاسلكية وارتداداتها في رصد التحركات، بالإضافة إلى أجهزة رصد بحري، تعمل من غير بطاريات، وتكتسب الطاقة من الموجات لدى عملها في أعماق المحيطات، وهي تقنيات متقدمة يمكن استخدامها في عمليات البحث والإنقاذ.

ووسعت أبحاث البروفيسور فاضل التقدم في مجالات حيوية لمستقبل التنمية، مثل مراقبة الرعاية الصحية، والتعرف على الإيماءات البشرية، وجمع البيانات البيئية الحساسة لرصد مؤشرات التغير المناخي.

فئة الاقتصاد

وعن فئة الاقتصاد، حاز من مصر الدكتور محمد العريان جائزة «نوابغ العرب» نظراً لإسهاماته ودراساته واستشاراته القيمة في تخصص الاقتصاد وتوجهاته العالمية. والدكتور محمد العريان اليوم هو من أبرز المستشارين الاقتصاديين على مستوى العالم.

وتعد نظرياته الاقتصادية ورؤاه الاستراتيجية مكوناً مهماً في الكثير من السياسات التنموية المحلية والدولية.

عمل الدكتور محمد العريان في صندوق النقد الدولي، وكان رئيساً لمجلس التنمية العالمية، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة هارفرد للوقف التعليمي. كما عمل رئيساً تنفيذياً لعدد من كبريات المؤسسات العالمية، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها الإجمالية على 1.1 تريليون دولار.

وتم اختيار الدكتور العريان لأربع مرات على التوالي، ضمن قائمة أبرز 100 شخصية مؤثرة، نظراً لدوره في المساهمة بتشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، وتوسيع آفاق التقدم التنموي الاقتصادي الاجتماعي في العديد من القطاعات المستقبلية الحيوية، وهو مرجع لعدد كبير من المؤسسات المالية، والصحف العالمية، والنشرات الاقتصادية المرموقة.

فئة العلوم الطبيعية

وحازت البروفيسورة نيفين محمد علي خشاب من لبنان لقب «نوابغ العرب» عن فئة العلوم الطبيعية تقديراً لمنجزاتها في تخصصات علوم الكيمياء، والهندسة الحيوية، والعلوم البيولوجية، وأبحاثها العلمية على تطبيقات المواد متناهية الصغر القابلة للبرمجة الذكية والمصنعة هندسياً، واستخداماتها للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية والبيئية.

وتدرس البروفيسورة أنابيب الكربون متناهية الصغر، كما تختبر تطبيقاتها في الأغشية الذكية، وهي تدرس دور كبسولات وأجهزة النانو في الإفادة من الأدوية والعلاجات الجينية والتشخيص الطبي، وفي الصناعات، نظراً لصلابتها ومتانتها، وما تتميز به من مقاومة حرارية فائقة، وهي أسهمت في تصميم مواد ذكية تستخدم في الأنظمة الطبية الحيوية، وتقوم على تصنيع تجميعات الجزيئات على المستوى النانوي.

ويجري استخدام ابتكاراتها مثل كبسولات الدواء القابلة للتفعيل، من خلال الضوء على المستوى الطبي، وفي مجالات الاستشعار والتغليف والتوصيل الدوائي والعلاجي والجراحي، وعلى المستوى الصناعي كما في المركبات النانوية وغيرها، بالإضافة إلى المستوى البيئي، كما في حلول ومنصات الزراعة المستدامة.

فئة العمارة والتصميم

وحصدت البروفيسورة لينا الغطمة من لبنان لقب جائزة «نوابغ العرب»، عن فئة العمارة والتصميم، تكريماً لتصاميمها ومخططاتها المعمارية الفريدة، التي أرست معايير جديدة للهندسة المعمارية التكاملية، التي تمزج بين البيئة المبنية والطبيعة المستدامة.

كما شاركت بأعمال متميزة في فعاليات عالمية مرموقة، مثل إكسبو ميلانو 2015، ومعرض بينالي العمارة الـ17 في مدينة البندقية بإيطاليا، وحاضرت في المدرسة التخصصية للمهندسين المعماريين، والكلية العليا للتصميم بجامعة هارفرد، وألقت العديد من المحاضرات في الكلية الملكية للفنون، والأكاديمية الملكية للفنون، ومدرسة بارتليت، ومتحف العمارة والتراث في فرنسا، وجامعة يال، وجامعة تورنتو الكندية.

فئة الفنون والآداب

وتم منح الأديب والكاتب والباحث والأكاديمي البروفيسور واسيني الأعرج من الجزائر جائزة «نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون لقاء ما حققه على مدى عقود من الإبداع والتميز في الرواية العربية، والأبحاث الأكاديمية والفكرية، التي قدمت قضايا الإنسان الملحة عربياً وعالمياً. ونشر البروفيسور واسيني الأعرج عشرات الأعمال الروائية والمجموعات القصصية والدراسات النقدية والأكاديمية، التي تمت ترجمتها إلى لغات عالمية كثيرة، منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والسويدية والدنماركية والإسبانية وغيرها. وشارك البروفيسور الأعرج في تأسيس وإدارة مخبر المصطلح في باريس، الذي يشرف على العديد من البحوث السردية والترجمية في كل من جامعة الجزائر، وجامعة السوربون.

والبروفيسور والروائي واسيني الأعرج هو أستاذ كرسي بجامعة الجزائر منذ عام 1985، وبروفيسور بجامعة السوربون الفرنسية، منذ عام 1994، ويترأس قسم المسار العربي في دائرة اللغات التطبيقية لكلية اللغات والآداب وحضارات المجتمعات الأجنبية بجامعة السوربون.

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