«شريعة حتا».. مزارات سياحية تسرد تاريخ المنطقة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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معالم سياحية عدة تضمها منطقة حتا، توفر بخياراتها المتنوعة فرصة للزوار للتعرف على حضارة المنطقة وإرثها الضارب في عمق التاريخ، وتشكل شريعة حتا أحد هذه المعالم الفريدة التي تسرد تفاصيلها سر انتشار الواحات الخضراء والمزارع الغناء في وسط البيئة الجبلية القاسية بصخورها وطبيعة أرضها.

أعجوبة هندسية

عند التجول في حتا يجد الزائر لوحة كُتب عليها «شريعة حتا»، وهي عبارة عن أفلاج تمتد تحت الأرض لمسافة تربو على الكيلو والنصف، فيها أعجوبة هندسية أسسها قدماء المنطقة، وما زالت بطرازها القديم، وتغطي المياه التي تجري بين جدرانها احتياجات المزارع في المنطقة، وترجع أهمية منطقة الشريعة (وتعني لغوياً مورد الماء) إلى ما تضمه من مزارات سياحية مهمة يأتي في مقدمتها مسجد الشريعة، وهو مسجد قديم تم بناؤه منذ ما يزيد على 200 عام باستخدام الطين فيما تم تشييد الأسقف من ضلوع النخيل من البيئة المحيطة، وهو يضم قاعة الصلاة والليوان والصحن، بالإضافة إلى مئذنة ومجموعة من المرافق، وقد تم ترميمه حديثاً باستخدام المواد نفسها التي تم استخدامها في بناء المسجد قديماً.

كما تضم منطقة الشريعة التراثية فلجاً رئيسياً يسمى فلج الشريعة وهو يغذي مزارع المنطقة بمياه الري، وتعتبر الأفلاج والشريعة في حتا من المكتسبات التراثية والموروث الشعبي والتاريخي الذي يقف شاهداً على ماض عريق.

موقع تراثي

تقع منطقة الشريعة في قلب منطقة حتا، وتعتبر موقعاً سياحياً تراثياً تضم العديد من العناصر التاريخية التي تزخر بها المنطقة والتي يرجع تاريخها لأكثر من 200 عام، كما تعتبر شريعة حتا من المواقع التراثية المهمة في الدولة عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، وحرصت بلدية دبي في إطار الخطة التنموية التي أطلقتها حكومة دبي لتنمية منطقة حتا على القيام بالعديد من المشاريع التطويرية في منطقة الشريعة منها توفير المرافق الأساسية والترفيهية التي يحتاجها الزوار إلى جانب عدد من الاستراحات والخدمات.

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