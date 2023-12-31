«شتانا في حتا».. نجاح مبهر على كافة الصعد

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تبرز مدينة حتا بوصفها إحدى المناطق الآسرة التي تعد من الوجهات السياحية المتميزة والمرغوبة ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم، لما توفره من معالم مميزة ومظاهر طبيعية خلابة تنفرد بها، إضافة إلى الأنشطة التي توفرها، والفعاليات التي تنظمها ولا سيما مهرجانها النوعي «شتانا في حتا»، الذي انطلق في 15 ديسمبر الجاري، تحت إشراف لجنة متخصصة. والذي حقق نجاحاً مبهراً على كافة الصعد.

ويؤكد أحمد الهاشمي مشرف اللجنة الثقافية في المهرجان أن هذه المدينة الساحرة وتعرف بكونها من أقدم المناطق التاريخية في الدولة، تتميز بوفرة المناظر الطبيعية الخلّابة، أبرزها الجبال الشاهقة، ومجموعة من المعالم الأثرية، التي وفرت زخماً كبيراً لمهرجان «شتانا في حتا»، وأسهمت في زيادة عدد زواره منذ انطلاق فعالياته الثقافية والتراثية.

ويقول الهاشمي إن المهرجان حقق نجاحاً جماهيرياً وسياحياً ويشكل حدثاً ثقافياً وفنياً هاماً يجمع بين التراث القديم والفن المعاصر، من خلال الفعاليات التي تنوعت بين المسابقات الفنية على المسرح والأنشطة التراثية التي جذبت الاهتمام، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحياة الثقافية والفنية في مدينة حتا، مشدداً على أن المهرجان مناسبة للتواصل الثقافي والترفيهي، ترجمه الإقبال الكبير من قبل الجماهير من مختلف الفئات العمرية، ما أضفى عليه طابعاً متنوعاً وجذاباً.

ويشير مشرف لجنة مهرجان «شتانا في حتا» إلى أن الفعاليات تنوعت بين المسابقات الفنية على المسرح، حيث قامت فرق فنية محلية بتقديم عروض مميزة، والمسابقات التراثية، ما أضفى على المهرجان طابعاً تراثياً فريداً، إلى جانب ما توفره المدينة لعشاق الطبيعة والمغامرات من فرص متعددة للاستمتاع.

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