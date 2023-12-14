ماذا تعرف عن منصة أسرتي وخدماتها التي ستشمل المقيمين قريباً

المصدر: البيان

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منصة "أسرتي" هي منصة استباقية، ومتكاملة تربط الخدمات الحكومية لعدد من الجهات الاتحادية والمحلية لمساعدة مواطني دولة الإمارات في تأسيس أسرهم ودعم احتياجاتهم.

طورت منصة أسرتي بناء على مخرجات 7 ورش عمل تفاعلية قائمة على التصميم التشاركي مع أفراد المجتمع، وأكثر من 40 عملية ربط بين أنظمة الجهات و32 فريق عمل.

"أسرتي" هي منصة إستباقية، ومتكاملة تربط الخدمات الحكومية لعدد من الجهات الاتحادية والمحلية لمساعدة مواطني الدولة في تأسيس أسرهم ودعم احتياجاتها. طورت منصة أسرتي بناء على مخرجات 7 ورش عمل تفاعلية قائمة على التصميم التشاركي مع أفراد المجتمع، وأكثر من 40 عملية ربط بين أنظمة الجهات و32 فريق عمل.

تقدم منصة أسرتي باقة واسعة من الخدمات التي تغطي مختلف مراحل تأسيس الأسرة ونموها. تشمل هذه المراحل: الزواج ، الحمل والولادة، نمو الطفل والتعليم. تعتمد منصة أسرتي على الربط بين الجهات ولا تحتاج أي وثيقة من المتعامل للتقديم على الخدمات.

ويشار إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكدت مؤخراً أن أجندة مبادراتها التطويرية تشتمل على العديد من المشاريع المستقبلية، والتي تتضمن توسيع فئة المستفيدين من منظومة الخدمات التي تقدمها منصة «أسرتي» لتشمل أبناء مجلس التعاون الخليجي، وكافة المقيمين على أرض الإمارات.

الخدمات المقدمة

يمكنك الحصول على الخدمات التالية من خلال منصة أسرتي:

1. شهادة الزواج - يمكنك عرض وتحميل شهادة زواجك

2. دفتر العائلة (خلاصة القيد) - يمكنك التقدم بطلب الحصول على خلاصة القيد الإلكترونية بعد الزواج

3. منحة الزواج – يمكنك التقدم بطلب منحة الزواج بناءً على معايير استحقاق محددة

4. الدعم السكني- يمكنك التقدم على طلب الدعم السكني بناءً على معايير استحقاق محددة

5. الرعاية أثناء الحمل – يمكنك العثور على محتوى غني حول مراحل الحمل المختلفة وأدوار الوالدين

6. مبروك ما ياك – يمكنك التقدم بطلب للحصول على جميع المستندات التي تخص طفلك مع خدمة توصيلها إلى منزلك

7. أجازات الأبوة- يمكنك التقديم على إجازة أبوة عندما ترزق بمولود جديد

8. أجازات الأمومة – يمكنك التقديم على إجازة أمومة عندما ترزقين بمولود جديد

9. بدل الأبناء - يمكنك التقديم على علاوة الأبناء عندما ترزق بمولود جديد

10. الاستبيان النمائي للطفل – يمكنك التأكد مما إذا كان طفلك يستوفي جميع مراحل التطور من خلال الإجابة على استبيان بسيط

11. تعليم الطفل – يمكنك حجز مقعد تعليمي لمولودك الجديد في المدارس الحكومية

12. رعاية الطفل – يمكنك التحقق من سجل وخطة التطعيم الخاصة بطفلك.

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