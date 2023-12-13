«الاتحادية للهوية والجنسية»: منصة «أسرتي» ستشمل كافة المقيمين قريباً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن أجندة مبادراتها التطويرية تشتمل على العديد من المشاريع المستقبلية، والتي تتضمن توسيع فئة المستفيدين من منظومة الخدمات التي تقدمها منصة «أسرتي» لتشمل أبناء مجلس التعاون الخليجي، وكافة المقيمين على أرض الدولة.

وأوضحت أن المشاريع تشتمل كذلك على زيادة نطاق قائمة الباقات الخدمية التي تقدمها المنصة، لتغطي كافة الخدمات التي تمر بحياة الفرد في الدولة، بالإضافة إلى متطلبات الدراسة الجامعية والخدمات الوطنية والتوظيف والتقاعد وخدمات الوفاة والإرث لذويه.

وأكد اللواء خليفة مطر الحميري، المدير العام للخدمات المساندة بالإنابة في الهيئة، حرص إدارات وأقسام الهيئة كافة على تطوير وتقديم حزمة خدمات بشكل استباقي قبل ودون طلبها من المتعامل، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وريادتها في المحافل العالمية والمؤشرات الدولية، وتنافسية في مجال توفير الخدمات.

وأضاف اللواء الحميري: مبادراتنا ومشاريعنا الخاصة بالمنصة، لم تنحصر بالخدمات المتضمنة في المرحلة الحالية من باقة أسرتي لمواطني دولة الإمارات، وإنما يتم توسيعها بحيث تغطي في المرحلة المقبلة جميع المقيمين على أرض الدولة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الجنسيات الأخرى.

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