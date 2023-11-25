محمد بن راشد: كل التوفيق للأطباء العرب المتميزين الذين يسهمون في تطوير المعرفة الطبية

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اسم أول الفائزين في جائزة "نوابغ العرب" في مجال الطب وهو الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية رئيس قسم جراحة القلب للأطفال والبالغين بمستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة.. والذي تخصص في الجراحة القلبية للأطفال والكبار واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية عبر 10 آلاف عملية قلب أجراها .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أطلقنا قبل عام مبادرة "نوابغ العرب" .. بهدف تكريم العلماء العرب .. والاحتفاء بالعقول العربية .. وتحفيز المبدعين العرب .. في قطاعات كالطب والهندسة والاقتصاد والأدب والفنون وغيرها .. فكما يحتفى العالم بالعلماء في جائزة نوبل نحتفي بالعلماء العرب في هذه الجائزة .. لتكون نوبل العرب..

واليوم نعلن أول الفائزين في جائزة "نوابغ العرب" في مجال الطب وهو الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية رئيس قسم جراحة القلب للأطفال والبالغين بمستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة.. والذي تخصص في الجراحة القلبية للأطفال والكبار واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية عبر 10 آلاف عملية قلب أجراها .

كل التوفيق للدكتور هاني نجم ولجميع الأطباء العرب المتميزين الذين يسهمون في تطوير المعرفة الطبية.. ويسهمون في تخفيف آلام البشر.. ويبتكرون ويبدعون ويمهدون طرقاً جديدة لمن يأتي بعدهم..».

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