محمد القرقاوي: هدفنا إبراز الشخصيات العربية التي تخلق نموذجاً لشبابنا

المصدر: دبي - وائل نعيم

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نقل معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، تحيات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى الدكتور هاني نجم في تقنية الاتصال المرئي.

وقال معاليه مخاطباً الدكتور هاني: بداية أبلغك تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومباركته لكم بفوزكم بجائزة نوابغ العرب في مجال الطب.

نموذج

وتابع معاليه: الإنسان العربي نموذج والنموذج ليس إقليمياً فقط وإنما نموذج عالمي أيضاً، مشيراً إلى أن الدكتور هاني يعمل اليوم في أفضل مستشفى في العالم. وأضاف: نحن نفتخر بك وأنت نموذج للإنسان السعودي والعربي الناجح في قطاع صعب جداً، ولدينا آلاف الترشيحات ولجان مختصة، والجميع أجمعوا على فوزك بهذه الجائزة وهي «نوبل العرب» وهدفنا الأساسي إبراز الشخصيات العربية النموذجية التي تخلق نموذجاً لشبابنا وأبنائنا وعيالنا في المستقبل.وقال معالي محمد القرقاوي: نحن فخورون بإنجازك وإن شاء الله تكون الجائزة باكورة لك ولتلاميذك الذين يتابعونك في الوطن العربي والعالم.

شكر

وتقدم الدكتور هاني نجم بالشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واختياره للفوز بجائزة «نوابغ العرب» في مجال الطب.

وعبر عن سعادته بهذا الفوز، وقال: الهدف نبيل وأنا سعيد وفخور مدى الحياة بحمل هذه الجائزة، وهي من الجوائز النادرة لم تحصل سابقاً، والتي نزاحم فيها جميع العالم، في العلم والبحث العلمي ولا حدود لنا إلى متى نصل وأين نصل في أي مكان بالعالم.

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