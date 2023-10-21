سفارة الإمارات في مسقط تدعو مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان إلى توخي الحذر بسبب الإعصار المداري "تيج"

المصدر: البيان

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دعت سفارة الإمارات في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة إلى توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار المداري "تيج".

وأكدت السفارة على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة والتواصل مع البعثة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444.

وقال السفارة في حسابها على منصة " إكس" " تهيب سفارة الدولة في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة بتوخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار المداري "تيج". نؤكد على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة والتواصل مع البعثة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444"

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