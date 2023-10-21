عُمان تغلق ميناء صلالة مؤقتاً بسبب الحالة المدارية «تيج»

المصدر: أونا

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قررت إدارة ميناء صلالة إغلاقه مؤقتاً غداً، نظراً للتأثر بالحالة المدارية «تيج».

وأعلنت وزارة الصحة العمانية إيقاف العمل في العيادات التخصُّصية في مجمعي 1 و2 بمستشفى السُّلطان قابوس بصلالة بدءاً من غدٍ، على أن يُستأنف عملهما يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الحالي، مشيرةً على أنه ستتمُّ إعادة جدولة المواعيد لاحقاً.

وأوضحت أنه تم تأجيل العمليات المجدولة في مستشفى السُّلطان قابوس بصلالة بمحافظة ظفار، باستثناء العمليات الطارئة فقط.

يذكر أن هذا الإجراء جاء إشارة إلى التنبيه الصادر عن المركز الوطني العماني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، ومتابعةً لمستجدات الحالة الجوية التي ستؤثر على محافظة ظفار، وحرصاً من وزارة الصحة على سلامة المراجعين.

كان المركز الوطني للأرصاد قد أوضح أن العاصفة المدارية الحالية متمركزة جنوب بحر العرب جنوب شرق جزيرة سقطرى عند خط عرض 10.1 شمالاً ووخط طول 58.8 شرقاً، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 75 إلى 90 كم/الساعة على بعد نحو 600 كيلومتر شرق جنوب شرق جزيرة سقطرى، مع وجود تشكيلات مختلفة من السحب، يتخللها سحب ركامية ممطرة والبحر شديد الاضطراب.

وأشار إلى أنه يوجد تأثير غير مباشر على الإمارات بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية، ما يهيأ الفرصة لتكوّن بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار.

وتوقع من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي استمرار حركة باتجاه الغرب والشمال الغربي، وتعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة المقبلة، وتتراوح سرعة الرياح ما بين 100 -145 كم/الساعة، يصاحبها غطاء سحابي يتخلله السحب الركامية الممطرة.

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