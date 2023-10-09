10 أعضاء نجحوا في إعادة انتخابهم بالمجلس الوطني لأكثر من دورة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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استطاع 10 أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي النجاح في إعادة انتخابهم لعضوية المجلس الوطني خلال 5 دورات مختلفة، وسجل حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقة برلمانية بفوزه بعضوية المجلس للمرة الثالثة على التوالي عن إمارة دبي للدورات «2011-2015-2019»، حاصداً في تلك الدورات العديد من الأصوات الخاصة بأعضاء الهيئة الانتخابية، والتي كان لها الدور في استمرار تواجده تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

فيما نجح باقي الأعضاء الـ 9 في إعادة انتخابهم لعضوية المجلس لدورتين أخريين فقط، وهم: مروان أحمد علي بن غليطة والذي تم انتخابه في دورتي عام 2011 وعام 2015 عن إمارة دبي، وخالد علي أحمد بن زايد والذي فاز في انتخابات عامي 2006 وعام 2015 عن إمارة دبي، ومريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية، عن إمارة دبي في عام 2019 وعام 2023، وعدنان حمد محمد حمد الحمادي، والذي فاز عن إمارة الشارقة بعضوية المجلس في عام 2019 وعام 2023.

كما نجح سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي، في الفوز بمقعد في انتخابات 2019 وإعادة انتخابه لدورة ثانية في عام 2023 عن إمارة رأس الخيمة، ومحمد عيسي عبيد الكشف آل علي، عن إمارة أم القيوين في عام 2019 وعام 2023، وحمد عبدالله بن سعيد الغفلي الفائز بدورة عام 2006 وعام 2015 عن إمارة عجمان، وعبيد حسن حميد خلفان ركاض والذي شغل عضوية المجلس بعد فوزه بمقعد لدورة عام 2011 وعام 2015 عن إمارة أم القيوين، ومحمد أحمد اليماحي الفائز عام 2015 وعام 2019 عن إمارة الفجيرة.

ويضم المجلس الوطني 40 عضواً يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور على أساس 8 مقاعد لإمارة أبوظبي و8 مقاعد لدبي و6 مقاعد للشارقة و6 مقاعد لرأس الخيمة و4 مقاعد لعجمان و4 مقاعد للفجيرة و4 لأم القيوين، نصفهم يتم تعيينه والنصف الآخر انتخابه عبر صناديق الاقتراع.

وبحسب قائمة الأعضاء المعينين، فقد شهدت الدورات الـ 4 الماضية، عودة عدد من أعضاء المجلس إلى قبة البرلمان عن طريق التعيين، كان من بينهم الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وناعمة عبدالله سعيد الشرهان، والدكتورة نضال محمد بن شرباك الطنيجي، وأحمد محمد راشد الجروان، وجمال محمد مطر مصبح الحاي، وعائشة راشد سلطان ليتيم، ونورة محمد هلال الكعبي، وعفراء راشد عيد البسطي، وعلي جاسم أحمد جاسم آل علي.

4 أعضاء نجحوا في إعادة انتخابهم لعضوية المجلس الوطني 2023

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