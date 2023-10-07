4 أعضاء نجحوا في إعادة انتخاباتهم لعضوية المجلس الوطني 2023

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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كشفت النتائج الأولية لقوائم الفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في دورتها الخامسة، عن نجاح 4 أعضاء بينهم امرأة من تكرار تجربة الفوز وإعادة انتخابهم لشغل مقاعدهم البرلمانية.

وبحسب الأسماء التي تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الوطنية للانتخابات، قبل قليل في أبوظبي، فقد شهدت القوائم إعادة انتخاب كل من عدنان حمد محمد حمد الحمادي بواقع 2013 صوتاً، لتولي أحد المقاعد 6 المخصصة لإمارة الشارقة، ومريم ماجد خلفان ماجد بن ثنيه 1064 صوتاً، لتولي أحد المقاعد الثمانية المخصصة لإمارة دبي.

كما شهدت القوائم الأولية فوز محمد عيسي عبيد الكشف آل علي الذي نجح في نيل 1036 صوتاً، ليتولى بذلك عضوية أحد المقاعد الأربعة المخصصين لإمارة أم القيوين، وسعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي بواقع 3866 صوتاً الذي سيتولى عضوية أحد المقاعد الستة المخصصة لإمارة رأس الخيمة.

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