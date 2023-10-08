سلطان الجابر: قضية التكيف يجب أن تكون "في مقدمة وصميم" أجندة المناخ

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، سلطان الجابر، اليوم الأحد، أن قضية التكيف المناخي يجب أن تكون "في مقدمة وصميم" أجندة المناخ.

ومن المقرر أن تستضيف الإمارات فعاليات قمة كوب 28 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.

وقال الجابر في كلمته خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في العاصمة السعودية الرياض: "نعيش في منطقة تعاني من الحرارة الشديدة وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي. كما نعاني أيضا من تأثيرات مناخية قاسية، بداية من الجفاف إلى الفيضانات المدمرة في درنة".

وأضاف "لتحقيق أهداف منطقتنا، يجب علينا أن نضع التكيف في مقدمة وصميم أجندة المناخ".

وطالب الجابر الجهات المانحة بزيادة التمويل المخصص للتكيف المناخي للمثلين وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

ويُقصد بالتكيف الاستثمار في سُبل التكيف مع تغير المناخ مثل أنظمة الإنذار المبكر والنظم الغذائية وإنتاجية المحاصيل.

ويُنظر إلى القمة باعتبارها فرصة حاسمة للحكومات لتسريع الإجراءات الرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ تشير تقارير إلى أن الدول لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها فيما يتعلق بعدم تجاوز الارتفاع في درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية.

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