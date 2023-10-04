أحمد بن محمد: برؤية محمد بن راشد نرسّخ دبي وجهة عالمية رائدة في القطاع الصحي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن منظومة الخدمات الطبية والرعاية الصحية في دبي تمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في هذا المجال، عبر توفير أفضل الإمكانات وتعزيز جاهزيته برفده بمنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات متطورة.

كما أكد سموه أن دبي تدعم هذا القطاع الحيوي بشراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص بما يعزز تنافسية القطاع، بينما توفر البنية التحتية عالمية المستوى بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات في المنشآت والخدمات الطبية، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات السياحة العلاجية التي شهدت نمواً مطرداً خلال الفترة الماضية.

زيارة

جاء ذلك خلال زيارة سموه للمستشفى السعودي الألماني في منطقة البرشاء، حيث كان في استقبال سموه عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والمهندس صبحي بترجي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني الصحية.

كما قال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «x»، مدوناً: «خلال زيارتي للمستشفى السعودي الألماني في دبي تفقدت جانباً من الإضافات الجديدة والتي تشمل مستشفى للنساء والأطفال ومستشفى لجراحة العظام والكسور ... القطاع الصحي ضمن أهم القطاعات التي توليها حكومة دبي أولوية كبيرة، وحريصون على تمكين القطاع الخاص للعب دور محوري في مساعينا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتوظيف أحدث التقنيات للحفاظ على صحة كل مواطن ومقيم وزائر».

واستمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح حول مرافق وتجهيزات المستشفى الذي يضم 200 سرير وأكثر من 150 عيادة خارجية مزودة بأحدث التقنيات الطبية.

كما تفقد سموه عدداً من أجنحة المستشفى، والذي شهد مؤخراً توسعة في الأقسام والمرافق، مثل أقسام النساء والأطفال، والعظام والكسور، كذلك، زار سموه مركز جراحة اليوم الواحد، وقسم الطوارئ الذي يضم 55 سريرًا، ومركزًا لعلاج الحوادث ووحدة طوارئ مخصصة للأطفال.

وتم تجهيز وحدة جراحة العظام والكسور بأحدث المرافق والفرق الطبية عالية الكفاءة والتدريب، ويقدم المستشفى مجموعة واسعة من خدمات جراحة العظام المتخصصة من استبدال المفاصل إلى علاجات الإصابات المرتبطة بالرياضة.

مكانة دبي العالمية وأعرب المهندس صبحي بترجي عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على زيارة سموه للمستشفى في دبي، مؤكداً حرص المجموعة الطبية على تقديم رعاية صحية شاملة وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يتوافق مع مكانة دبي العالمية وسمعتها الرائدة في القطاع الصحي على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن المجموعة السعودية الألمانية الصحية منذ تأسيسها في عام 2012، تمثل وجهة طبية عالمية تلبي احتياجات الرعاية الصحية بشكل أكثر فعالية، بينما تقود تطوير قطاعاتها من دبي إلى العالم. وفي نهاية الجولة التقطت لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، صورة تذكارية مع مسؤولي المستشفى السعودي الألماني والمجموعة التابعة لها، وأعضاء الفرق والأطقم الطبية من مختلف التخصصات.

أحمد بن محمد: القطاع الصحي في صدارة أولويات حكومة دبي

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