أحمد بن محمد: القطاع الصحي في صدراة أولويات حكومة دبي

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن دبي تولي القطاع الصحي أولوية كبيرة، وحريصة على تمكين القطاع الصحي الخاص.

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «خلال زيارتي للمستشفى السعودي الألماني في دبي تفقدت جانباً من الإضافات الجديدة والتي تشمل مستشفى للنساء والأطفال ومستشفى لجراحة العظام والكسور.. القطاع الصحي ضمن أهم القطاعات التي توليها حكومة دبي أولوية كبيرة، وحريصون على تمكين القطاع الخاص للعب دور محوري في مساعينا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتوظيف أحدث التقنيات للحفاظ على صحة كل مواطن ومقيم وزائر».

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