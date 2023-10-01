مكتوم بن محمد: خليفة وأحمد البدواوي ابتكرا خطاً جديداً للأنشطة السياحية في الإمارات

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الأفكار تبقى مجرّد أفكار، ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية، تخدم المجتمع وتنافس عالمياً.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «x» «استطاع خليفة وأحمد البدواوي إطلاق مشروعهم السياحي الفريد من نوعه «Go Gravity» في حتّا في 2018، وبدأوا بتوفير نشاط سياحي واحد، إلى أن وصلوا اليوم في موسمهم السادس إلى 7 أنشطة نوعيّة، واقتحموا القطاع الصناعي عبر تصميم وتصنيع درّاجات كهربائية معدّة للاستخدام الجبلي للسيّاح» وأضاف سموه: «اليوم استطاع الشابان تصدير هذه الدرّاجات النوعية المصممة والمنتجة بالكامل في حتّا إلى دولٍ أخرى في العالم.. فخور بخليفة وأحمد البدواوي اللذين استطاعا بالموهبة والعلم، والكثير من الشجاعة، ابتكار خط جديد في الأنشطة السياحية والصناعية في الإمارات، وأتمنى أن يحقق هذا المشروع المزيد من النجاحات محلّياً وعالمياً».

تشجيع

وتعكس تغريدة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص القيادة الحكيمة على تكريم وتشجيع أبنائها الموهوبين، من خلال تسليط الضوء على إنجازاتهم ومواهبهم الوطنية ودعمها، بهدف تعزيز التطور والابتكار في مختلف المجالات، وهو ما يعد حافزاً للكفاءات الوطنية للمبادرة، في إطلاق العنان لمواهبهم وأفكارهم المبتكرة، لبناء مستقبل مستدام، ينعكس على كافة القطاعات، ويشكل رافداً للاقتصاد الوطني. وقد اطلق خليفة وأحمد البدواوي مشروعهما في مدينة حتا عام 2018، وفّرا من خلاله نشاطاً سياحياً واحداً، غير أنهما واصلا العمل وبذل الجهود، وتطوير المشروع من خلال بناء الأفكار المبتكرة والريادية، حتى تمكنا في غضون 6 سنوات من الوصول إلى توفير 7 أنشطة سياحية، حيث أسهم مشروعهما في تعزيز القطاع السياحي في حتا، ولفت إليها الأنظار، كإحدى الوجهات المرغوبة لقضاء العطلات.

شكر

وثمّن أحمد وخليفة البدواوي الدعم اللا محدود، الذي توليه القيادة الرشيدة لهم، مؤكدين أن مشروعهما بدأ بعد إطلاق الخطة التطويرية الشاملة لحتا، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث باشرا بالعمل في قطاع الأنشطة السياحية، نظراً لما تتمتع به حتا من مميزات سياحية وبيئية، وكان موعد الانطلاقة الفعلية لهما في عام 2018-2019، ولفتا إلى أن فعالياتهما السياحية بدأت بنشاط واحد، ليمتد في هذا الموسم إلى 7 أنشطة سياحية مختلفة، تستهدف استقطاب السياح من داخل وخارج الدولة.

وأوضحا أن الـ 7 أنشطة التي تم توفيرها، جاءت بالتتابع، وتم تكييفها لتكون موائمة لكافة الفئات والأعمار، مشيران إلى أن الفعاليات تشهد إقبالاً مطرداً من السياح داخل وخارج الدولة، وتمت تهيئة الموقع من خلال العمل على البنية التحتية، وتوفير مواقف للسيارات ودورات مياه، علاوة على مقهى ومطعم، بغرض تحويله إلى مجمع للألعاب، تتوفر فيه احتياجات السائح بشكل كامل.

وقال الشقيقان إن تنفيذ مراحل المشروع انطلقت بطابع «صنع في الإمارات»، ولم يتم الاستعانة بأي جهة خارجية، وكانت بمجهود ذاتي، وأوضحا أن فكرة تصنيع الدراجة الكهربائية «السكوتر رباعي الدفع»، جاءت عقب تعاملهما مع مصنع خارج الدولة، لكن واجهتهما بعض المشاكل، نظراً لعدم ملاءمة السكوتر للطبيعة الجغرافية للمنطقة، وعليه، تم العمل على تصميم مختلف، وإنجاز نسخة سيجري استخدامها مطلع العام، وهي منتج إماراتي خالص، كما سيصار إلى تصديرها، بعد تلقيهما عروض شراء من خارج الإمارات.

وحول تغريدة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، قال الشابان: «هذا ليس بشيء غريب على شيوخنا وقيادتنا الحكيمة، الحريصة على تهيئة بيئة مواتية لتفعيل طاقات الشباب، خاصة أصحاب الأفكار والمبادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع».

وأكدا أن دعم أفكار الشباب وتبنيها، دافع مهم لتحفيزهم، وتفعيل طاقاتهم، وزيادة مساهمتهم في خدمة الإمارات وقيادتها الحكيمة، وأن المتابعة الحثيثة والاهتمام الشديد الذي توليه القيادة تجاه ما يقوم به الشباب، يثلج الصدر، مضيفين أنهم يرون في هذه التغريدة حافزاً كبيراً لمضاعفة البذل والعطاء، وهي رسالة أيضاً للشباب المواطن أن خلفه قيادة تسعى دوماً إلى خلق الفرص لأبنائها في شتى المجالات والقطاعات.

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