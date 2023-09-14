18 لقاحاً وتطعيماً على الإصدار الجديد من «الحصن»

المصدر: دبي - نورا الأمير

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دشنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الإصدار الجديد من تطبيق الحصن، وفق مميزات جديدة، تشمل التطعيمات الضرورية للأطفال منذ ولادتهم وحتى سن 18 عاماً، كاشفة عن إدراج إجمالي 18 تطعيماً ولقاحاً ضد الأمراض على تطبيق «الحصن الذكي»، منها، إلى جانب لقاحات الأطفال، لقاح الحزام الناري للفئة العمرية من 50 عاماً فما فوق، ولمن يعانون نقص المناعة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الوزارة أمس، تحدث فيه الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، مؤكداً أن اللجنة الوطنية للتحصين تدرس إمكانية إضافة مجموعة من التطعيمات الجديدة لبرنامجها الوطني للتحصين، وأن ذلك سيكون مرتبطاً بالنتائج العلمية والطبية التي سيتم التوصل إليها، مع الأخذ في الاعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن نسبة التغطية للقاحات الأطفال واليافعين على مستوى الدولة، تجاوزت الـ 97 %، وهي من أعلى النسب عالمياً في هذا الجانب.

وذكر أن إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق «الحصن»، بعد إضافة ميزات جديدة، يأتي في سياق دعم نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات، من خلال الإجراءات الاستباقية الوقائية بأفضل التقنيات الرقمية المتقدمة، مضيفاً أن الميزات الجديدة في تطبيق «الحصن» المدعومة بالسحابة الوطنية، ثمرة للتعاون المشترك مع منصة «رعايتي» الرقميّة، المخصصة للرعاية الصحية، والتي تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد «NUMR»، والذي يشكل جزءاً محورياً في المنظومة الصحية.

وأضاف: يتيح التحديث الجديد، مجموعة من الحلول الرقمية التي تتيح للأسر متابعة حالة التطعيم، ومراجعة سجلاتها بسهولة ويسر، من خلال واجهة مصممة باحترافية، وفق أعلى المعايير والممارسات التي تضمن سلاسة الاستخدام لجميع الأفراد.

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«الصحة» تكشف عن ميزات إدراج تطعيمات الأطفال واليافعين بتطبيق «الحصن»

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