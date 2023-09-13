«الصحة» تكشف عن ميزات إدراج تطعيمات الأطفال واليافعين بتطبيق «الحصن»

المصدر: وام

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إضافة ميزات جديدة في تطبيق "الحصن" تشمل جميع التطعيمات الضرورية للأطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر 18 عاماً لتعزيز الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين في إطار أولويتها لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية من خلال الإجراءات الاستباقية الوقائية بأفضل التقنيات الرقمية المتقدمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم في مقرها بدبي بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة والدكتورة ندى حسن المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية بالوزارة .

وأوضح مسؤولو الوزارة أن هذا التحديث يتيح لأفراد المجتمع الاستفادة من الحلول الرقمية المتطورة في تطبيق" الحصن " وما يحظى به من ومصداقية وموثوقية عاليةلتمكين العائلات من متابعة حالة تطعيم أولادهم ومراجعة سجلاتها بسهولة.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في البرنامج الوطني للتحصين من بطاقة التطعيم الورقية إلى سجل التطعيم الرقمي وذلك ضمن استراتيجية التحول الذكي للخدمات الصحية والاستفادة من التقنيات والتطبيقات الذكية بهدف تنويع قنوات التواصل مع أفراد المجتمع لتحقيق أفضل تغطية صحية وحماية صحة الأطفال وضمان مناعة المجتمع وجودة الحياة بالدولة.

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