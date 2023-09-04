النيادي ينجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن انفصال المركبة الفضائية «دراجون»، التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم (Crew-6) بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى من رحلة عودة الطاقم، بعد إنجازهم للمهمة التاريخية التي استمرت 6 أشهر. ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في منصة «x» مقطع فيديو لأهم ما وثقه سلطان من لحظات خلال وجوده بالمحطة، مدوّناً سموه على المقطع: «ترجع بالسلامة.. سلطان النيادي».

ومن المنتظر وصول النيادي وأفراد الطاقم إلى الأرض، بالقرب من ساحل تامبا، بولاية فلوريدا في خليج المكسيك. وكان النيادي، قد شارك بنحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، في أطول مهمة عربية في الفضاء.

لمتابعة التفاصيل:

ـــ نجاح عملية انفصال دراغون عن محطة الفضاء الدولية

ــ سلطان النيادي ينجز 200 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية

ـــ بث مباشر لعودة سلطان النيادي إلى الأرض

ـــ سلطان النيادي ينجز 200 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية

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