الإعلان عن نتائج تجارب وأبحاث النيادي مطلع 2024

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أن نتائج التجارب التي شارك فيها رائد الفضاء سلطان النيادي، سيعلن عنها ابتداء من العام المقبل، لافتاً إلى مركز محمد بن راشد للفضاء حدد جدولاً يستكمل فيه النيادي مهمته، وهي تعريف المجتمع بالأبحاث والتجارب وتفاصيل الحياة على محطة الفضاء الدولية.

وأوضح أن رائد الفضاء الإماراتي سيخضع للملاحظة الطبية بعد عودته إلى الأرض لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع، للتأكد من سلامته واستعادة حركته الطبيعة، وإجراء الفحوصات والتجارب، ومقارنتها بين حالته قبل بدء المهمة الفضائية وبعدها، مشيراً إلى أن الفريق الطبي سيضم حنان السويدي وعدداً من الأشخاص من مركز محمد بن راشد للفضاء، الذين سينتقلون إلى موقع التقاط الكبسولة التي تقل رواد الفضاء على شاطئ فلوريدا، تمهيداً لنقلهم إلى مستشفى خاص في الولايات المتحدة الأمريكية.

نقطة الهبوط

وأشار المري خلال مؤتمر صحافي عبر منصة «زووم»، إلى أن وصول فريق Crew -6، بما فيهم سلطان النيادي إلى الأرض، اليوم، وستكون نقطة الهبوط قبالة ساحل تامبا، والذي يبعد عن ولاية فلوريدا الأمريكية بمسافة 45 كيلومتراً، وسيتم نقله إلى فترة العزل الصحي ومتابعة حالته الصحية، ومن ثم استكمال التجارب والأبحاث المتعلقة برواد الفضاء، ومقارنتها بحالتهم قبل بدء المهمة.

من جانبه، قال عدنان الريس مدير مهمة طموح زايد 2، إنه بعد انفصال مركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية، سيتم استخدام أنظمة الدفع 4 مرات للابتعاد عن محطة الفضاء الدولية، وبعد ذلك سيتم استخدام المحرك الرئيس للوصول إلى مدار منخفض ومناسب لموقع الهبوط على سواحل فلوريدا، مشيراً إلى أن العملية منذ لحظة انفصال المركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية، وحتى الهبوط لسواحل فلوريدا، تستغرق قرابة 17 ساعة و17 دقيقة، وقبل الوصول بـ 45 دقيقة لسطح البحر، يتم استخدام أنظمة الدفع لدخول من المدار إلى الغلاف الجوي، وسيتم استخدام المظلات الأولية والرئيسة لمدة 4 دقائق قبل النزول على سطح البحر، وسيكون الهبوط في تمام الساعة الثامنة وسبع عشرة دقيقة من صباح اليوم.

وأشار إلى أن المركبة دراجون لم تواجه أي صعوبات خلال مرحلة الانفصال عن محطة الفضاء الدولية، وجرى الأمر وفق ما هو مخطط له دون تأخير، والمعلومات المتتالية من المركبة التي تقل رواد الفضاء، تؤكد على عمل الأنظمة والتقنيات بسلاسة، لافتاً إلى أنه تم تحديد 6 مواقع لالتقاط الكبسولة التي تحمل رواد الفضاء، ولكن هناك موقعين مرجحين على شواطئ ساحل فلوريدا، وستوجد سفينة الالتقاط التي تقل فريقاً من ضمنهم 3 أشخاص من مركز محمد بن راشد للفضاء في موقع الهبوط، الذي سيتم تحديده وفقاً للتحكم بالكبسولة وحالة الطقس.

تحضيرات طبية

من جانبها، قالت حنان السويدي طبيبة رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، إن هناك تحضيرات طبية شاملة لاستقبال سلطان النيادي للاطمئنان على صحته، وسيرافقه فريق طبي حتى استعادت حركته الطبيعية التي تستغرق في بعض الأحيان مدة أسبوع، وذلك بحكم الحالة الصحية للنيادي، الذي كان يتمتع بصحة جيدة، وكان ملتزماً بالتمارين والتوصيات الطبية طيلة الأشهر التي قضاها في محطة الفضاء الدولية.

وأوضحت أن العضلات والعظام هي أكثر تأثراً بانعدام الجاذبية، ولكن التمارين التي يمارسها رواد الفضاء تساعدهم في الحفاظ على سلامة أعضائهم ولياقتهم، وأغلب رواد الفضاء يستعيدون الجزء الأكبر من حركتهم في الساعات الأولى من وصولهم لسطح الأرض، فيما يستعيدون حركتهم الطبيعة بعد انقضاء الأسبوع الأول، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن النيادي وطاقم الرحلة سيخضعون لمتابعة طبية وفحوصات في الأيام المقبلة، وسيتم مقارنة النتائج والفحوصات بالتي أجريت عليهم قبل مغادرتهم إلى محطة الفضاء الدولية، للاستفادة من النتائج والتوصيات، وتطبيقها على رواد الفضاء في المستقبل.

تأجيل المهمة

من جهته، قال هزاع المنصوري مسؤول متابعة مهمة البعثة 69 من محطة المراقبة الأرضية في مركز جونسون الفضائي بأمريكا، إن حدوث تغيرات في رحلة الانطلاق للفضاء والعودة منه أمر طبيعي بالنسبة لرواد الفضاء، لأنه يتم تعريفهم خلال فترة التدريب بالأسباب التي تقف خلف عملية تأجيل المهمة أو عودتها من الفضاء، والتي يكون الهدف منها في المقام الأول سلامة طاقة البعثة، لافتاً إلى أنه تواصل مع سلطان النيادي، وأبلغه بخبر تأجيل المهمة، وأوضح له الأسباب المتعلقة بحالة الطقس في المواقع المحتملة للهبوط، وسرعة الرياح في التاريخ المحدد للعودة.

وأشار إلى أن المهمة الفضائية تسير بشكل جيد، وفقاً للخطة المقررة، إذ إنه المسؤول الأول عن نقل المعلومات بين فريق المهمة على الأرض ورواد الفضاء، وشملت مهمته فهم ومعرفة التحديات التي يواجهها طاقم المهمة، والإنجازات التي كانوا يحققونها على متن المحطة، لافتاً إلى أن مهمة النيادي لم تنتهِ، بل لديه جدول حافل بعد عودته للدولة، لتعريف المجتمع الإماراتي بالمهمة التي قام بها في الفضاء، والتجارب التي أجراها، والمعلومات التي اكتسبها.

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