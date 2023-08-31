مخالفة 565 منشأة عينت 824 مواطناً «صورياً»

المصدر: (دبي – البيان)

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن رصد 565 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها في تعيين 824 مواطناً بشكل صوري منذ منتصف العام الماضي. وأكدت الوزارة أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة تلتزم توظيف المواطنين. ولفتت إلى استمرارها في متابعة تنفيذ قرارات التوطين في سوق العمل، والتعامل بحزم مع المخالفات التي تستهدف الاحتيال على مستهدفات التوطين ومنها «التوطين الصوري»، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة، والتي تشمل خفض تصنيفها، وفرض غرامات إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم وتصل إلى 100 ألف، إضافة لإحالة ملفات بعض المنشآت إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة، كما أوقفت الوزارة انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم في المخالفة من مزايا برنامج «نافس»، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها.

«الموارد البشرية والتوطين»: مخالفة 565 منشأة عيّنت 824 مواطناً «صورياً»

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