«الموارد البشرية والتوطين»: مخالفة 565 منشأة عيّنت 824 مواطناً «صورياً»

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم، مخالفة 565 منشأة عيّنت 824 مواطناً "صورياً". موضحة أن قيمة الغرامات الإدارية المترتبة على المنشآت المخالفة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم.

وأكدت الوزارة إيقاف انتفاع المواطنين المعينين صوريا واسترداد المبالغ المالية التي حصلوا عليها من "نافس"، كما تم اتخاذ إجراءات تشمل تخفيض تصنيف المنشآت المخالفة.

وبينت الوزارة أن عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص يتجاوز 81 ألف مواطن، فيما يتجاوز عدد المنشآت الملتزمة بتوظيف المواطنين 17 ألف منشأة.

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