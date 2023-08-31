محمد بن راشد: 2023 أفضل عام اقتصادي بتاريخ دولتنـا.. والقــادم أفضـل وأعظم

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات واصلت تسجيل مستويات نمو قياسية في النصف الأول من العام، لتستمر في مسارها الصاعد الذي بدأته قبل عدة سنوات، لافتاً سموه إلى أن العام 2023 سيكون أفضل عام اقتصادي في تاريخ دولتنا، التي ستبقى لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وأن القادم أفضل وأعظم، مشيراً سموه إلى الإنجاز الاقتصادي الجديد بتسجيل تجارة الدولة الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم خلال 6 أشهر، وارتفاع صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22 % هذا العام، ما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

محمد بن راشد: 1.24 تريليون تجارة الإمارات في 6 أشهر بنمو 14.4 %

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