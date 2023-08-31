محمد بن راشد: 1.24 تريليون تجارة الإمارات في 6 أشهر بنمو 14.4 %

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة واصلت تسجيل مستويات نمو قياسية في النصف الأول من العام الجاري، لتستمر في مسارها الصاعد الذي بدأته قبل عدة سنوات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات سجلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي.. وواصلت صادراتنا غير النفطية أيضاً نموها بشكل كبير، حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط».

وأضاف سموه: «ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22 %؜ هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87 %؜ خلال عام واحد فقط مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة، حفظه الله».

كما قال صاحب السمو: «ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون هذا العام بإذن الله.. وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول لرقم 4 تريليونات درهم في 2031. وكما قلنا سابقاً سيكون العام 2023 أفضل عام اقتصادي في تاريخ دولتنا.. وستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.. والقادم أفضل وأعظم بإذن الله».

رقم قياسي جديد

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم بنمو 14.4 % مقارنة بالفترة المثيلة من 2022، وبزيادة 3 % مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2023، إذ تجاوزت 205 مليارات درهم بنمو 11.9 % مقارنة بالنصف الأول من 2022، وبنمو 5.4 % مقارنة بالنصف الثاني من 2022.

وتجاوزت الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2023 القيمة الإجمالية للصادرات المحققة في عام 2017 بأكمله، واقتربت من الرقم المسجل في عام 2018 البالغ 212 مليار درهم، أي بنسبة 97 % من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال هذا العام، كما واصلت مساهمة الصادرات غير النفطية في التجارة الخارجية للدولة مسارها الصاعد أيضاً مسجلةً 16.6 % مقارنةً بحصتها المقدرة بنسبة 14.2 % خلال الفترة ذاتها من 2019. وترافق مع النمو القياسي في كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت خلال النصف الأول من 2023 ما قيمته 341 مليار درهم بنمو 9.9 % مقارنة بالنصف الأول 2022، و2.2 % مقارنة بالنصف الثاني من 2022.

كما زادت الواردات إلى 693 مليار درهم بنمو 17.5 % مقارنة بالنصف الأول 2022، وبنسبة 2.6 % مقارنة بالنصف الثاني 2022.

أهم الشركاء التجاريين

وحافظت الصين على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس مع قرب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا حيز التنفيذ قريباً. وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء كل من العراق وسويسرا واليابان وهونغ كونغ والاتحاد الروسي على التوالي.

وسجلت تركيا في النصف الأول من عام 2023 واحداً من أعلى معدلات النمو في التجارة البينية ضمن أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، بنسبة 87.4 % مقارنة بالفترة المقابلة من 2022. وارتفعت حصتها في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 4 %.

صادرات غير نفطية

وإجمالاً، حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 16.7 % مع أهم 10 شركاء تجاريين، فيما زادت مع باقي دول العالم بنسبة 12.4 %. وبالتزامن مع ذلك سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 22.9 %.

وانضمت مقدونيا الشمالية للمرة الأولى إلى قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية لتحل في المركز الخامس، بينما سجلت تركيا قفزة كبيرة لتحل في المركز الثاني، فيما جاءت كل من السعودية والهند في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وحلت سويسرا في صدارة القائمة.

وحل الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على رأس قائمة أهم صادرات الدولة، حيث سجل الذهب أعلى نسبة نمو يليه الزيوت النفطية والسجائر وأسلاك النحاس والحلي والمجوهرات والألمنيوم.

وحققت تجارة الإمارات من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 40.7 % وبقيمة بلغت 218.3 مليار درهم، وبحصة تبلغ 17.6 % من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مقارنة بـ14.3 % خلال الفترة المقابلة من 2022.

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