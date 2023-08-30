320.000 مسكن تستفيد من المرحلة الرابعة لـ «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

المصدر: (دبي ــ البيان)

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ستوفر الطاقة النظيفة لنحو 320.000 مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتبلغ قدرة المرحلة الرابعة من المجمع 950 ميجاوات، وتعمل بنظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم.

وبلغت نسبة الإنجاز الكلي للأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع 100 % (وتشمل البرج الشمسي 100 ميجاوات وعاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات و217 ميجاوات من الألواح الشمسية)، والمرحلة الثانية 98.5 % (مكونة من 200 ميجاوات من عاكسات القطع المكافئ)، والمرحلة الثالثة 87.1 % (مكونة من 200 ميجاوات من عاكسات القطع المكافئ و33 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية).

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