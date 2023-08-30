320 ألف مسكن تستفيد من المرحلة 4 لـ«محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

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تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سير العمل في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميجاوات، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم، وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320.000 مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

أكبر محطة

واستمع معالي سعيد محمد الطاير من مسؤولي شركة «نور للطاقة 1» للتقدم الحاصل في المرحلة الرابعة التي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وقد بلغت نسبة الإنجاز الكلي للأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع 100% (وتشمل البرج الشمسي 100 ميجاوات وعاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات و217 ميجاوات من الألواح الشمسية) والمرحلة الثانية 98.5% (المكونة من 200 ميجاوات من عاكسات القطع المكافئ) والمرحلة الثالثة 87.1% (المكونة من 200 ميجاوات من عاكسات القطع المكافئ و 33 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية).

ورافق معالي الطاير في جولته كل من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة، والمهندس يوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تخطيط الطاقة والمياه، والمهندس محمد الجامع، نائب الرئيس بالإنابة - الطاقة النظيفة والتنوع، وعدد من مسؤولي الهيئة.

تصميم

وأسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا باور» شركة «نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

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