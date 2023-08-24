إعلان القوائم الأولية لمرشحي المجلس الوطني غداً

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

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تدخل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، محطتها الثالثة غداً، بإعلان قوائم المرشحين الأولية. وبحسب الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، فإن اللجنة، ستنشر أسماء وصور المرشحين والمرشحات ضمن القوائم الأولية، وأسماء الإمارات التي يمثلونها، وذلك بعد التحقق من استكمالهم الشروط الواردة في طلبات الترشح التي تم تسلمها «عن بُعد» أو من خلال الحضور إلى مقار اللجان المحلية.

ووفرت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، استمارة طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات، تستخدم في حالة رغبة أحد الناخبين في الطعن على طالب ترشح، من 26 إلى 28 أغسطس، وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطعن وموضوع الطعن والأسباب التي بُني عليها، والوثائق المؤيدة له.



إعلان القوائم الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي غداً

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