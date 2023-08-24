إعلان القوائم الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي غداً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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تنشر اللجنة الوطنية للانتخابات، غداً القوائم الأولية بأسماء المرشحين لخوض غمار السباق الانتخابي إلى قبة البرلمان، في دورتها الخامسة.

وأوضحت أنه يحق لكل ناخب خلال الأيام الثلاثة التالية، الطعن على ترشح أحد الأسماء الواردة في القائمة الأولية، باستخدام النموذج المعتمد والذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات https://uaenec.ae/.

وتفصيلاً، تدخل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، محطتها الثالثة غداً، بإعلان قوائم المرشحين الأولية، والتي تم استلامها خلال فترة فتح باب الترشح للانتخابات الأسبوع الماضي، من 15 إلى 18 أغسطس، في تسعة مراكز شملت جميع إمارات الدولة عبر لجان الإمارات المحلية.

وبحسب الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، فإن اللجنة، ستنشر أسماء وصور المرشحين والمرشحات ضمن القوائم الأولية، وأسماء الإمارات التي يمثلونها، وذلك بعد التحقق من استكمالهم الشروط الواردة في طلبات الترشح التي تم تسلمها «عن بُعد» أو من خلال الحضور إلى مقار اللجان المحلية، وفق القواعد المنظمة لعملية ترشحهم.

طلب طعن

ووفرت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، استمارة طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات»، تستخدم في حالة رغبة أحد الناخبين في الطعن على طالب ترشح، من 26 إلى 28 أغسطس، وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطعن وموضوع الطعن والأسباب التي بُني عليها، والوثائق المؤيدة له، وأيضاً إقرار مقدم الطعن بصحة البيانات والتفاصيل الواردة فيه، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة (يُرد إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه).

بعد ذلك تقوم لجنة الإمارة بوضع رأيها في الطلب، ومن ثم رفع الطلب إلى لجنة الطعون والتي تتشكل برئاسة قاضٍ، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، وتتولى نظر الطعون التي تُرفع إليها، وتقدم اللجنة تقارير برأيها القانوني في الطعون المرفوعة إليها إلى اللجنة الوطنية تمهيداً للفصل فيها.

وتفصل اللجنة الوطنية للانتخابات من 29 حتى 31 أغسطس في طلبات الطعون على ترشح أي من المرشحين، المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، وتكون قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن نهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن)، على أن تعلن قائمة المرشحين النهائية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وحسب الجدول الزمني، تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 11 سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشح 26 من الشهر نفسه، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين يومي 27 و28 من الشهر ذاته، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.

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