تدشين مشروع سكني في سوريا لإيواء عائلات من متضرري الزلزال

المصدر: (اللاذقية - وام)

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروعاً سكنياً في محافظة اللاذقية السورية، يضم 47 وحدة سكنية «مسبقة الصنع»، بهدف إيواء عدد من الأسر السورية التي فقدت منازلها جراء زلزال 6 فبراير الماضي. وكانت الهيئة، وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، قد أعلنت في أبريل الماضي، عن البدء بتجهيز 1000 وحدة سكنية «مُسبقة الصنع» في 7 مناطق بمحافظة اللاذقية وبتكلفة 65 مليون درهم، بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة جراء الزلزال.

الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مشروع النقعة السكني في اللاذقية (فيديو)

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