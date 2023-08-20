الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مشروع النقعة السكني في اللاذقية (فيديو)

المصدر: وام

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دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع النقعة السكني في محافظة اللاذقية السورية، الذي يضم 47 وحدة سكنية «مسبقة الصنع» بهدف إيواء عدد من الأسر السورية التي فقدت منازلها جراء زلزال 6 فبراير الماضي.

وكانت الهيئة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أعلنت في إبريل الماضي، عن البدء في تجهيز 1000 وحدة سكنية مُسبقة الصنع في 7 مناطق بمحافظة اللاذقية بتكلفة 65 مليون درهم، بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة جراء زلزال 6 فبراير والذي خلف قتلى وجرحى ومبان متهدمة.

وأكد حمود الجنيبي، الأمين العام المكلَّف في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشروع النقعة السكني يأتي امتداداً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تضطلع بها دولة الامارات في الجمهورية العربية السورية بصورة عامة ومحافظة اللاذقية بصفة خاصة، انطلاقاً من التزامها الصادق تجاه جميع المتضررين من تداعيات الزلزال والعمل على تخفيف معاناتهم.

وأشار إلى أن اختيار الأسر المستحقة لاستلام الوحدات السكنية في المشروع جاء وفق أسس ومعايير تم وضعها بالتنسيق بين فريق الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر العربي السوري.

وقال إن تدشين المشروع يأتي تزامناً مع «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، وبهذه المناسبة نؤكد أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ماضيةً في تعزيز نهج الإمارات في الحد من تداعيات الكوارث والأزمات على حياة الشعوب الشقيقة والصديقة، والمساهمة في دعم جهود مرحلة التعافي المبكر في المناطق المتضررة والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق.

وتم إنشاء الوحدات السكنية في مشروع النقعة السكني وفقاً لأفضل المعايير المستخدمة من جودة المواد الخام وتهوية المسكن والاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، ويتكون المسكن من غرفتي نوم وصالون ومطبخ ودورة مياه، كي يستوعب أسرة مكونة من 6 أفراد، علاوة على قربه من كافة الخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

من جانبه، أشاد المهندس عامر إسماعيل هلال محافظ اللاذقية، بالأعمال الإنسانية والإغاثية التي تنفذها دولة الإمارات في سوريا منذ اللحظات الأولى لكارثة الزلزال في جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية الإغاثية، والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة المتضررين ومساعدتهم على استئناف حياتهم الطبيعية.

وقال إن تدشين مشروع النقعة السكني من خلال الهلال الأحمر الإماراتي سيسهم في إعادة الاستقرار الاسري والطمأنينة لعدد من العائلات التي فقدت مساكنها جراء الزلزال، مشيرا إلى المواصفات الفنية العالية التي نفذ بها المشروع وجودة الخدمات التي يوفرها للمستفيدين منه.

وأضاف أن محافظة اللاذقية عملت خلال المرحلة الماضية على تجهيز 7 مواقع موزعة بين مناطق اللاذقية وجبلة واسطامو بمساحة إجمالية تبلغ نحو 10 هيكتارات وتجهيزها بالبنى التحتية المطلوبة لإقامة مثل هذه المساكن من حيث الصرف الصحي وشبكات الهاتف والكهرباء والمياه مع مقرات خدمية.

بدوره، أكد محمد خميس الكعبي، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، أن افتتاح مشروع النقعة السكني يأتي في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة دعماً للأشقاء في سوريا خلال مرحلة التعافي المبكر وذلك عبر توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة، ضمن عدة محاور تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي للتخفيف عنهم.

شهد افتتاح المشروع عبد الحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة الدولة في دمشق، وعدد من المسؤولين في الهلال الأحمر الإماراتي ومحافظة اللاذقية السورية.

الجدير بالذكر أن سفارة دولة الإمارات في دمشق شهدت أخيراً افتتاح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة بالخارج.

ويهدف المكتب إلى دعم الشعب السوري الشقيق وتنسيق الجهود المبذولة للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، ومتابعة المشاريع والبرامج في هذا الصدد.

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