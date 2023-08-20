محمد بن راشد: مستمرون في العطاء وإعانة الشعوب الأقل حظاً

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ قيم العطاء، ومد يد العون للشعوب الأقل حظاً، ومحاربة الجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم.

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس» بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني نؤكد رسالة الإمارات ورسالتنا: مستمرون في ترسيخ قيم العطاء في مجتمعنا.. مستمرون في مد يد العون للشعوب الأقل حظاً.. مستمرون في محاربة الفقر والجوع والجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم.. ومستمرون بغرس الأمل بغدٍ أفضل في مجتمعاتنا العربية».

وأضاف سموه عبر فيديو نشره على حسابه في منصة «إكس»: «الذي يدير ظهره لآلام أخيه الإنسان لا يستحق شرف الانتماء إلى البشر.. عليك أن تنصر الضعيف، وتعلم الصغير، وتسد جوع الفقير، وتنشر رسالة محبة الإنسان لأخيه الإنسان، وتحمل لواء العطاء للبشر وكل البشر».

محمد بن راشد: مستمرون في ترسيخ قيم العطاء

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