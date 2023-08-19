محمد بن راشد: مستمرون في ترسيخ قيم العطاء

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، استمرار دولة الإمارات في ترسيخ قيم العطاء وبمحاربة الفقر والجوع والجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم.



وقال سموه عبر منصة "إكس": "في اليوم العالمي للعمل الإنساني نؤكد رسالة الإمارات ورسالتنا : مستمرون في ترسيخ قيم العطاء في مجتمعنا .. مستمرون في مد يد العون للشعوب الأقل حظاً .. مستمرون في محاربة الفقر والجوع والجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم .. ومستمرون بغرس الأمل بغد أفضل في مجتمعاتنا العربية."

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