214 مترشحاً لانتخابات «الوطني» خلال يومين والحملات تنطلق 11 سبتمبر

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023. ووصل عدد طلبات الترشح خلال اليوم الثاني، أمس، من مرحلة تسجيل المرشحين 52 طلباً، إضافة إلى 162 في اليوم الأول، ليبلغ الإجمالي 214 مترشحاً. وتبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين 11 سبتمبر المقبل، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر.

إلى ذلك، أكد طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تخصيص اللجنة الوطنية للانتخابات فرق عمل تعمل على مدار الساعة، لتوفير أقصى درجات الخدمات وتحقيق سعادة الناخبين وأعضاء الهيئات الانتخابية. من جهته، أوضح المهندس ماجد المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية لـ«البيان» أن المنجزات التراكمية في البيئة الرقمية المتقدمة للدولة، والتي جعلت من إجراء الانتخابات رقمياً أمراً ممكناً، عززت ريادة الإمارات وتنافسيتها عالمياً.

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