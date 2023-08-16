162 مترشحاً لانتخابات المجلس الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت، أمس، في الإمارات عملية الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي ستستمر حتى 18 أغسطس الجاري. وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن المقاعد المخصصة للنساء في انتخابات المجلس، وذلك بعد تسلّمها من دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ووفقاً للآليات، التي وردت في القرار رقم «1» لسنة 2019، الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، برفع نسبة تمثيل النساء في المجلس إلى 50 %.

وبلغ عدد طلبات الترشح في اليوم الأول 162 طلباً، منها 58 في أبوظبي، و23 في دبي، و29 في الشارقة، و12 في عجمان، و12 في أم القيوين، و19 في رأس الخيمة، و9 طلبات في الفجيرة. وأشاد أعضاء الهيئات الانتخابية بسهولة الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها اللجنة الوطنية للانتخابات، منوهين بجهود فرق عمل المراكز، التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات لتيسير عملية التسجيل.

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