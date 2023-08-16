162 طلب ترشح لانتخابات «الوطني الاتحادي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس في تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي ستستمر حتى يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري.

وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات -uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر 9 مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية.

وبلغ عدد طلبات الترشح التي تلقتها اللجنة خلال اليوم الأول لتسجيل المرشحين 162 طلباً في جميع إمارات الدولة، حيث وصل عدد طلبات الترشح - خلال اليوم الأول - في إمارة أبوظبي 58 طلباً، وفي إمارة دبي 23 طلباً، وفي إمارة الشارقة 29 طلباً، وفي إمارة عجمان 12 طلباً، وفي إمارة أم القيوين 12 طلباً، وفي إمارة رأس الخيمة 19 طلباً، وفي إمارة الفجيرة 9 طلبات.

جاهزية عالية

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على متابعة تسهيل الإجراءات المتبعة في عملية تسجيل طالبي الترشح والجهوزية العالية للجان الإمارات، مما يبرز مدى التطور الكبير في إدارة عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، داعية الناخبين إلى المشاركة في العملية الانتخابية سواء بالترشح أم بالحرص على التصويت لاختيار أصلح المرشحين لتمثيلهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وأشاد أعضاء الهيئات الانتخابية ممن تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بسهولة الإجراءات، والتسهيلات التي تقدمها اللجنة الوطنية للانتخابات، سواء عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية عن بُعد، أم عبر مراكز تسجيل المرشحين، منوهين بجهود فرق عمل المراكز الانتخابية التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات لتيسير عملية التسجيل والارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت - في وقت سابق - الشروط القانونية الواجب توافرها قي طالب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والوثائق المطلوبة للترشح.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين في تاريخ 25 أغسطس الجاري، على أن يعقبها - مباشرة - بدء فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام. وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كل الطعون على المرشحين خلال الفترة من تاريخ 29 إلى تاريخ 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 2 سبتمبر 2023.

ويتم تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر المقبل، وفقاً للشروط المقررة لذلك في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

ويتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات -UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن المقاعد المخصصة للنساء في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك بعد تسلمها من دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ووفقاً للآليات، التي وردت في القرار رقم «1» لسنة 2019، الذي أصدره المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، برفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %.

ووفقاً للآلية الاختيارية، التي وردت في القرار فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن موقف دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات من تحديد المقاعد، التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي.

وحددت إمارتا أبوظبي ودبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب، أما إمارتا الشارقة ورأس الخيمة فلم تحددا أية مقاعد للنساء، من خلال آلية الانتخاب، في حين حددت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء بالانتخاب من المقعدين المخصصين لكل إمارة.

وبناء على القرار فإن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة ستستخدمان أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ50% من عضوية النساء في المجلس الوطني الاتحادي، في حين ستستخدم بقية الإمارات أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ50 % من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.

دعم لامحدود

وتوجه معالي عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بالشكر إلى دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على دعمهم اللامحدود للعملية الانتخابية في كل مراحلها وجوانبها، وتوفير جميع العوامل اللازمة لنجاح الدورة الـ 5 من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

تمكين

وقال معاليه: «إن تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لها يتصدران أولويات القيادة الرشيدة؛ لإيمانها بقدرات وإمكانات المرأة، وأهمية إشراكها في صنع القرار السياسي، والمساهمة الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارات الريادية عالمياً في جميع المجالات».

وأضاف معاليه: «إن تبوؤ المرأة الإماراتية لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي أسهم في تعزيز مسيرة التنمية السياسية، التي تشهدها الإمارات منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما تشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في عام 2005، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية حققت العديد من المكتسبات، من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية، التي سجلت فيها ريادة على المستويين الإقليمي والدولي.

قرار

يشار إلى أن قرار المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، رقم «1» لسنة 2019 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم «3» لسنة 2006، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي وتعديلاته قد تضمن رفع نسبة تمثيل النساء للإمارة إلى 50 % من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وأن يكون لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد، التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.

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