«لجان الانتخابات» تؤكد الجاهزية لتسجيل المرشحين

المصدر: (أبوظبي، الشارقة، عجمان - البيان)

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أكدت لجان انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، الجهوزية لبدء تسجيل المترشحين بطريقة تراعي التوزيع الجغرافي لأعضاء الهيئات الانتخابية.

وأعلنت الجهوزية لاستقبال الراغبين في الترشح ممن تعذر عليهم التسجيل عن طريق منصة تسجيل المرشحين من بُعد عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي، والذين تتوافر فيهم الشروط الدستورية المطلوبة للترشح، وذلك من 15 وحتى 17 أغسطس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساءً، ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

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