«لجان الانتخابات» تؤكد الجاهزية لتسجيل المرشحين

المصدر: أبوظبي، الشارقة، عجمان - البيان

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أكدت لجان انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات الجاهزية لبدء تسجيل المرشحين بطريقة تراعي التوزيع الجغرافي لأعضاء الهيئات الانتخابية، من خلال كفاءات مدربة ومؤهلة لإدارة عمليات تسجيل ومراجعة واعتماد طلبات الترشح بسهولة واحترافية.

أبوظبي

وتفصيلاً أعلنت لجنة إمارة أبوظبي جاهزية مراكز تسجيل المرشحين المعتمدة لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن تعذر عليهم التسجيل عن طريق منصة تسجيل المرشحين عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي، والذين تتوافر فيهم الشروط الدستورية المطلوبة للترشح، وذلك من 15 إلى 17 أغسطس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساءً، ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

ويمكن للراغب في الترشح، التقدم بطلب الترشح إلى لجنة الإمارة، بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة، حيث ستقوم اللجنة باستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم رفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات - من خلال لجنة إدارة الانتخابات - لاعتمادها.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات 3 مراكز في أبوظبي، وهي مقر لجنة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالطابق الثاني، والعين بمركز التسجيل في مجلس المسعودي والظفرة بالمبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة.

وأكد سيف علي القبيسي رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لتسهيل عملية تسجيل طلبات الترشح، موضحاً أن المراكز مجهزة بأحدث التقنيات التي تسهل عملية تسجيل طلبات الترشح، وموزعة في إمارة أبوظبي بشكل يراعي التوزيع الجغرافي لأعضاء الهيئات الانتخابية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة، حيث تم الاطلاع على جاهزية مراكز تسجيل المرشحين في الإمارة.

الشارقة

وعقدت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنفيذ الانتخابات، وذلك في مقر اللجنة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وأكدت اللجنة أثناء اجتماعها برئاسة المستشار عيسى سيف بن حنظل رئيس اللجنة، وبحضور جميع أعضائها، وهم العميد إبراهيم مصبح العاجل، وأحمد حمد السويدي، وعبد الرحمن سعيد بن شاهين السويدي، وهيا محمد السلمان، جاهزية مقرها، في مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن تعذر عليهم التسجيل من 15 إلى 17 أغسطس 2023، من الساعة 8 صباحاً حتى 3 مساءً، و18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً.

عجمان

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، جاهزية اللجنة لإنجاح الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مشيراً إلى أن مقر اللجنة قد تم تجهيزه وفق أعلى المعايير لتقديم الخدمات والتسهيلات والدعم اللازم لكل أعضاء الهيئات الانتخابية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقرها بقاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وتم خلاله مناقشة جدول الأعمال والاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وآلية مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة.

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