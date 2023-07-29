محمد بن زايد يتقبل التعازي لليوم الثاني في وفاة سعيد بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، التعازي في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من سمو الشيوخ والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

فقد تقبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التعازي من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين.

كما تقبل سموه التعازي ــ في قصر المشرف بأبوظبي - من الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود، وزير دولة، عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومحمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ومحمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق.

كما تقبل سموه التعازي من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، والشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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