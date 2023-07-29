محمد بن خليفة ينعى سعيد بن زايد

المصدر: (أبوظبي - وام)

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نعى سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقال سموه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه وولي عهده، وإلى عموم آل نهيان الكرام، وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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