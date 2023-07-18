محمد بن راشد يأمر بترقية 8385 من كوادر الشرطة وأمن الدولة والدفاع المدني و«الإقامة»

المصدر: دبي ــ البيان

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أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية 8385 من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي شرطة دبي، وجهاز أمن الدولة في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً لما قدموه من جهود أسهمت في تعزيز الأداء العام للمنظومة الأمنية في الإمارة وعززت من الشعور بالأمن والأمان فيها بخدمات نوعية لكافة مكونات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، وبما يؤكد تنافسية دبي بين أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.

وشملت الترقيات 5680 من ضباط وأفراد شرطة دبي، كما استفاد من الترقيات في الإدارة العامة للدفاع المدني 535 عنصراً، كذلك شملت 1249 من منتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إضافة إلى 921 من كوادر جهاز أمن الدولة في دبي.

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