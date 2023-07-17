محمد بن راشد يأمر بترقية 8385 من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد

المصدر: البيان

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أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية 8385 من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي شرطة دبي، وجهاز أمن الدولة في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً لما قدموه من جهود أسهمت في تعزيز الأداء العام للمنظومة الأمنية في الإمارة وعززت من الشعور بالأمن والأمان فيها بخدمات نوعية لكافة مكونات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، وبما يؤكد تنافسية دبي بين أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.

وشملت الترقيات /5680/ من عناصر شرطة دبي، كما استفاد من الترقيات في الإدارة العامة للدفاع المدني /535/ عنصراً، كذلك شملت الترقيات 1249 من منتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إضافة إلى /921/ من كوادر جهاز أمن الدولة في دبي.

وقد أعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عن بالغ الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدا أن توجيهات سموه ستظل من أهم أسباب تميز المنظومة الأمنية في دبي بكافة مكوناتها وبمختلف عناصرها وأدواتها، مؤكداً حرص جميع المنتسبين إليها وعلى اختلاف مواقعهم وتنوع حجم مسؤولياتهم على ترسيخ مكانة دبي بين أهم وأبرز مدن العالم التي يتمتع فيها الجميع بمقومات الأمن والأمان والسلامة، والتزامهم بمضاعفة العمل على تحقيق أعلى مستويات التميز في القيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه ممكن ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأكد معاليه أن ترسيخ دعائم الأمن وما يتبعه من تعزيز الشعور بالأمان والطمأنينة بين الناس من أهم الأولويات التي توليها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كل الاهتمام والرعاية والمتابعة، لكي تكون هذه الأرض الطيبة على الدوام المكان الذي ينعم فيه الجميع بأسباب الأمن والاستقرار في ضوء ما توفره من خدمات تصون مصالح المواطن والمقيم والزائر وتضمن أمنهم وسلامتهم في مختلف الظروف وفي جميع الأوقات.

ونوّه معالي ضاحي خلفان بالمكرمة الغالية بشأن الترقيات وعميق أثرها في تحفيز المشمولين بها، وكذلك الكوادر الشابة في مختلف الجهات المعنية بخدمات الأمن والسلامة في الإمارة، على مضاعفة البذل والعطاء في سبيل تقديم نموذج مُلهِم يحتذى به عالمياً في التصدي لمختلف أشكال المخاطر والتحديات، والسعي الدؤوب نحو الارتقاء بقدراتهم التقنية والتخصصية بما يعين على مواصلة تطوير المنظومة الأمنية وإكسابها قدرات جديدة تمكن جميع أفرعها وكوادرها المتخصصة من تحقيق أعلى مستويات الأداء كل في مجال تخصصه.

وأعرب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عن خالص التهنئة لجميع المشمولين بالترقيات، من القادة وكبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي شرطة دبي وأمن الدولة في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والتميز بما يعين على حماية مكتسبات الوطن وصون مقدراته، وتقديم أعلى نوعيات الخدمة رقياً وتميزاً من أجل راحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في كل وقت وحين.

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