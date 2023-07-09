إعلان قوائم الهيئات الانتخابية بزيادة 18.1 %

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة للنسخة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي ضمت 398879 عضواً، لتشهد زيادة بنسبة تصل إلى 18.1 % مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337738 مواطناً ومواطنة.

وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2023، بنسبة تصل إلى 51 % مقابل نسبة الذكور، التي بلغت 49 %.

كما تميزت القوائم المعلنة بمشاركة كبيرة من الشباب، وبلغت نسبتهم من الفئة العمرية 21 عاماً، ولغاية 40 عاماً 55 % من إجمالي القوائم.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة الوطنية للانتخابات من دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وحسب التوزيع الجغرافي لها 126779 عضواً في أبوظبي، و73181 عضواً في دبي، و72946 عضواً في الشارقة، و12600 عضو في عجمان، و7577عضواً في أم القيوين، و62197 عضواً في رأس الخيمة، و43599 عضواً في الفجيرة.

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يشكل الركيزة الرئيسة لمواصلة التطور، والارتقاء بالتجربة البرلمانية.

لمتابعة التفاصيل:

ـــ اعتماد قوائم الهيئات الانتخابية بزيادة 18.1% عن نظيرتها 2019

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