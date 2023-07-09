اعتماد قوائم الهيئات الانتخابية بزيادة 18.1% عن نظيرتها 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي ضمت 398879 عضواً لتشهد زيادة بنسبة تصل إلى %18.1 مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337738 مواطناً ومواطنة. وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2023 بنسبة تصل إلى %51 مقابل نسبة الذكور التي بلغت %49. كما تميّزت القوائم المعلنة بمشاركة كبيرة من الشباب، وبلغت نسبتهم من الفئة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً %55 من إجمالي القوائم، حيث تشكل الفئة من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة %29.89، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة %25.11.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة الوطنية للانتخابات من دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وحسب التوزيع الجغرافي لها 126779 عضواً في أبوظبي، و73181 عضواً في دبي و72946 عضواً في الشارقة و12600 عضو في عجمان، و7577عضواً في أم القيوين، و62197 عضواً في رأس الخيمة، و43599 عضواً في الفجيرة.

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يشكل الركيزة الرئيسة لمواصلة التطور والارتقاء بالتجربة البرلمانية في الدولة.

وقال معاليه: «الإعلان عن الهيئات الانتخابية محطة جديدة ومهمة في مسيرة العمل لتنظيم عملية انتخابية وفق أرقى المعايير وبما يتناسب مع تطلعات المجتمع المحلي، ويحافظ على المكتسبات التي تمكنت من خلالها الدولة من تقديم نموذج عمل برلماني يحتذى به، يقوم على نهج الشورى والمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار». وتنشر اللجنة الوطنية للانتخابات تفاصيل قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر موقعها على الإنترنت https://uaenec.ae.

آلية البحث عن اسم الناخب

ودعت اللجنة المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية حيث توفر مجموعة متنوعة من الطرق للتحقق من ورود الاسم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية لهذا العام، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات https://uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي المعنون «اللجنة الوطنية للانتخابات» الموجود على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، أو بالتواصل مع مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم (600500005).

وبينت أن بإمكان المواطن البحث عن الاسم بواسطة نظام الرد الآلي في مركز الاتصال من خلال رقم الهوية أو التحدث مباشرة مع موظف المركز، كما يمكن زيارة مقار لجان الإمارات المنتشرة في جميع إمارات الدولة للتأكد من ورود الاسم في القوائم الانتخابية الخاصة بالإمارة التي ينتمي إليها.

ووفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس، والتي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات مؤخراً، يحق لكل مواطن ورد اسمه في قوائم الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المشاركة في العملية الانتخابية إما كناخب لانتخاب من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي، أو كمرشح في حال توافر الشروط القانونية للترشح فيه، مع التأكيد أن لكل ناخب ممارسة حق الانتخاب بنفسه، ويُحظر التصويت بالوكالة، كما أن لكل ناخب صوتاً واحداً، ولا يجوز له انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ينتمي إليها. وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الخامسة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز