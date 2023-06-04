محمد بن زايد ومحمد بن راشد يؤكدان تضامن الإمارات مع الهند

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية، إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تصادم القطارات الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. وفي تدوين عبر «تويتر»، أعرب سموه عن تعازيه لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وقال: «خالص التعازي وصادق المواساة للصديق ناريندرا مودي في ضحايا حادث اصطدام القطارين، وأتضامن مع ذوي الضحايا والشعب الهندي الصديق في هذا الوقت الصعب، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيات تعزية، إلى كل من مورمو ومودي. وفي تدوين عبر «تويتر»، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «نتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الهندي في ضحايا حادث القطار الأليم، ونتقدم بالعزاء لعائلات الضحايا، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. ونؤكد تضامن دولة الإمارات مع الهند في هذه الظروف الصعبة».

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ـــ محمد بن زايد معزياً مودي: أتضامن مع ذوي الضحايا والشعب الهندي

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