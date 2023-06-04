محمد بن زايد معزياً مودي: أتضامن مع ذوي الضحايا والشعب الهندي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية، إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تصادم القطارات والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية، مماثلتين إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

من جهته أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عن تعازيه لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في ضحايا حادث اصطدام القطارين.

وقال سموه في تغريدة، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص التعازي وصادق المواساة للصديق ناريندرا مودي في ضحايا حادث اصطدام القطارين، وأتضامن مع ذوي الضحايا والشعب الهندي الصديق في هذا الوقت الصعب، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين».

مواساة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة، عبر في «تويتر»: « أتقدم بأحر التعازي لشعب الهند في أعقاب حادث تصادم القطار المأساوي.. قلوبنا مع العائلات التي فقدت أحباءها والمصابين.. دولة الإمارات تقف متضامنة مع الهند في هذا الوقت العصيب».

وعبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع الهند الصديقة في ضحايا اصطدام القطارات، الذي وقع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية - في بيان لها - عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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