محمد بن زايد: نتطلع لترسيخ شراكتنا الاستراتيجية مع تركيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع تركيا في سبيل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الصديقين. وفي تدوين عبر «تويتر» أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص التهاني للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية لولاية جديدة في الانتخابات التي جرت أمس.

وقال سموه: «نتطلع معه إلى ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة». وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً مع الرئيس أردوغان هنأه خلاله بإعادة انتخابه.

وأعرب سموه عن تمنياته للرئيس أردوغان مواصلة قيادة بلاده وتحقيق تطلعات شعبه نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار، والعمل معاً في سبيل تعزيز علاقات البلدين وشراكتهما الاستراتيجية لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الصديقين. من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة فوزه. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أردوغان.

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