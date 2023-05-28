رئيس الدولة يمنح سفير أنغولا وسام الاستقلال

المصدر: وام

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منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، البينو مالونغو السفير المفوض فوق العادة لجمهورية أنغولا لدى الدولة، وسام الاستقلال بمناسبة انتهاء فترة عمله، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، سعادته الوسام، معربا عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنيا على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب سعادة مالونغو عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الدولة والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.

وتقدم سعادة السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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