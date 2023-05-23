محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء أستراليا تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية والدولية

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وأستراليا، وإمكانات دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز مصالحهما المشتركة.

كما بحثا تعزيز العمل المشترك، لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية البناءة، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.

وتناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة قضية التغير المناخي، ودور دولة الإمارات وريادتها في جهود التصدي لهذه الظاهرة.

وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، للجهود التي بذلتها دولة الإمارات في إجلاء الرعايا الأستراليين من السودان وأفغانستان، مشيداً بالكفاءة التي أبدتها مختلف الجهات المعنية في الدولة، والتسهيلات التي قدمتها لتأمين سلامتهم ونقلهم.

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