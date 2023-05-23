رئيس الدولة يدعو رئيسي كوستاريكا وبالاو لحضور «COP 28»

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برسالة خطية إلى رودريغو تشافيز، رئيس جمهورية كوستاريكا، تتضمن دعوة رسمية، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، في شأن تغير المناخ «COP 28» والمقرر عقده في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل.

سلم الرسالة روضة محمد العتيبة، سفيرة الدولة لدى جمهورية كوستاريكا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، برسالة خطية إلى سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في «COP 28». سلّم الرسالة إلى سورانجل ويبس جونيور، محمد عبيد القطام الزعابي، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية بالاو.

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