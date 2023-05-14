محمد بن راشد : تحدي القراءة العربي أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن تحدي القراءة العربي أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم بمشاركات قياسية بلغت 24.8 مليون طالب من 46 دولة حول العالم .

وقال سموه في حسابه على تويتر " تحدي القراءة العربي أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم بمشاركات قياسية بلغت 24.8 مليون طالب من 46 دولة حول العالم … القراءة في هذا المشروع باللغة العربية .. وهدفنا ترسيخ لغتنا في نفوس الأجيال الشابة .. وربطهم مع ثقافتهم وجذورهم العربية .. والعمل على استئناف الحضارة في منطقتنا".

وأضاف سموه " شكراً لكل من ساهم وشارك ودعم هذا المشروع العالمي في جميع الدول المشاركة .. وشكراً لأكثر من 150 ألف مشرف قراءة ساعدوا على تحقيق هذا الإنجاز "..

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