سارة النعيمي: علامة فارقة في المشهد الثقافي

المصدر: دبي - البيان

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قالت سارة النعيمي مدير مكتب مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في تصريح خاص لـ«البيان»: إن الإقبال الكبير الذي شهده «تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة، يؤكد أن المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، أصبحت علامة فارقة في المشهد الثقافي العربي والمعرفي، لأثرها الكبير في تحفيز الأجيال على حب اللغة العربية والقراءة والتزود بالمعرفة.

وقالت: «يواصل تحدي القراءة العربي تحقيق النجاحات النوعية، واستقطاب أعداد جديدة من الطلبة للمنافسة على لقب بطل تحدي القراءة العربي، وإن هذه المشاركات القياسية في الدورة السابعة، لم تكن لتتحقق إلا بتعاون الجهات المعنية في البلدان المشاركة مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، ما يعكس صورة مشرقة لتكامل الجهود في الحفاظ على اللغة العربية».

وأضافت: «إن التفاعل الواسع من طلاب وطالبات 46 دولة حول العالم في منافسات الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي، يؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به اللغة العربية، ويترجم الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدان المشاركة في الحفاظ على لغة الضاد، الأمر الذي يعزز مكانة اللغة العربية، ويسهم في ترسيخ القراءة، باعتبارها هدفاً رئيساً لتحدي القراءة العربي». وختمت سارة النعيمي تصريحها: «مع بدء التصفيات النهائية في الدول المشاركة، نتوقع منافسة قوية بين الطلبة المشاركين، لما يتمتعون به من مستوى متقدم ومتمكن في اللغة العربية، الأمر الذي يؤكد أن المعرفة خيار راسخ في مجتمعاتنا، وأن القراءة هي أفضل وسيلة لصياغة المستقبل واستيعاب العلوم والمعارف».

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